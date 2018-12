Boos verzichtet auf Platz auf SPD-Europaliste

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die bisherige SPD-Landesgeneralsekretärin Luisa Boos verzichtet auf einen aussichtsreichen Platz auf der Europa-Wahlliste ihrer Partei. Sie wolle nicht "gegen eine geschätzte Genossin" des Landesverbandes antreten, hieß es in einem am Freitag veröffentlichten Schreiben an den Landes- und Parteivorstand. Die SPD-Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt hatte angekündigt, "auf jeden Fall" auf Platz 15 kandidieren zu wollen. "Ich möchte unter diesen Umständen nicht auf Platz 15 der Bundesliste kandidieren und bitte den Parteivorstand darum, mich auf den ursprünglich vorgesehenen Platz 25 vorzuschlagen", so Boos.

Der SPD-Bundesvorstand hatte Boos auf Platz 15 der Liste gesetzt, um den Anteil junger Frauen auf aussichtsreichen Plätzen zu erhöhen. Gebhardt landete damit auf dem aussichtslosen Platz 25. Deshalb herrschte Unmut in der Südwest-SPD.