Jens Krautwurst soll Petry-Partei in Thüringen aufbauen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Das ehemalige CDU-Mitglied Jens Krautwurst soll die von Ex-AfD-Chefin Frauke Petry ins Leben gerufene Kleinpartei Die Blauen in Thüringen voranbringen. Das teilte die Partei am Samstag mit. In Thüringen ist Die Blaue noch ohne große Parteistrukturen. Welche Position Krautwurst konkret übernehmen wird, stehe deshalb noch nicht fest.

Die Partei verortet sich selbst als rechts in der Mitte - zwischen AfD und Union. Sie hat eigenen Angaben zufolge bundesweit 5000 Mitglieder. In Thüringen seien es bisher knapp 200.

Krautwurst war bis 2016 im CDU-Landesvorstand und der Vorsitzende des Kreisverbands im konservativen Kyffhäuserkreis. Nach seiner Niederlage bei den Landratswahlen im Frühjahr war der in Sondershausen lebende Krautwurst aus der CDU ausgetreten.