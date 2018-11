Scheidender CDU-Chef Webel: Partei muss zuhören wollen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seegebiet Mansfelder Land (dpa/sa) - Die CDU in Sachsen-Anhalt muss aus Sicht ihres scheidenden Vorsitzenden Thomas Webel mehr auf die Menschen im Land zugehen. "Wir können keine Volkspartei sein, wenn wir nicht zuhören wollen oder können", sagte der 64-Jährige am Samstag auf dem Landesparteitag in Röblingen am See. Es gehe darum, die ganze Bandbreite der Mitte zu vertreten. Umfragen zufolge sagten zwei Drittel der Ostdeutschen, dass es sinnlos sei, sich politisch zu engagieren, sagte Webel. Dieses Alarmsignal müsse ernst genommen werden. "Papiere ersetzen keine Bürgernähe. Die Menschen erwarten Lösungen und keine Selbstbeschäftigung."

Die Partei werde als größter Partner der schwarz-rot-grünen Regierung weiterhin die Entwicklung des Landes prägen: "Wir werden mit Ministerpräsident Reiner Haseloff auch in den nächsten Jahren dieser Koalition unseren Stempel aufdrücken, egal was grüne Kreisverbände oder rote Dauernörgler von der Seitenlinie hereinrufen."

Webel gibt nach 14 Jahren an der Parteispitze sein Amt ab. Einziger Kandidat für seine Nachfolge ist Innenminister Holger Stahlknecht. Der neue Landesvorstand sollte am frühen Nachmittag gewählt werden. Zum Parteitag kamen mehr als 200 Delegierte. Die Landes-CDU hat nach eigenen Angaben etwas mehr als 6600 Mitglieder.