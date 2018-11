Holger Stahlknecht ist neuer CDU-Chef in Sachsen-Anhalt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seegebiet Mansfelder Land (dpa) - Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht ist neuer Chef der Landes-CDU. Der 54-Jährige wurde am Samstag auf einem Parteitag in Röblingen am See mit 84,5 Prozent der Stimmen gewählt. "Mit der Geschlossenheit, dem Mut und der Leidenschaft möchte ich diese Partei als Gestaltungsmotor sehen", sagte er bei seiner Vorstellungsrede. Stahlknecht tritt die Nachfolge von Thomas Webel an. Der 64-Jährige trat nach 14 Jahren an der Spitze nicht mehr an. Es sei an der Zeit, das Amt in jüngere Hände zu legen, sagte Webel bei seiner letzten Rede als Parteichef. Ministerpräsident Reiner Haseloff wünschte Stahlknecht "viel Glück beim Zusammenhalten der Partei". Die CDU hat im Land rund 6600 Mitglieder.