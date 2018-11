CDU wählt neuen Vorstand: Stahlknecht kandidiert als Chef

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seegebiet Mansfelder Land (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts CDU wählt am Samstag in Mansfeld-Südharz einen neuen Landesvorstand. Dabei steht ein Wechsel an der Spitze an: Nach 14 Jahren als Parteichef kandidiert Verkehrsminister Thomas Webel nicht mehr. Als einziger Kandidat für seine Nachfolge stellt sich heute in Röblingen am See Innenminister Holger Stahlknecht zur Wahl.

Für die drei Vizeposten gibt es hingegen Konkurrenz - nach Parteiangaben treten mindestens vier Bewerber an. Die Amtsinhaber, Finanzminister André Schröder und die Bundestagsabgeordnete Heike Brehmer, kandidieren erneut. Zudem bewerben sich Bildungsminister Marco Tullner und der Landtagsabgeordnete Uwe Harms.

Zu dem eintägigen Treffen werden mehr als 230 Delegierte erwartet. Die Landes-CDU hat derzeit rund 6600 Mitglieder, das sind 650 weniger als vor fünf Jahren.