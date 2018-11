Spahn: CDU hat durchs Nicht-Debattieren Vertrauen verloren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seebach (dpa) - Im Rennen um den CDU-Vorsitz hat Kandidat Jens Spahn mehr Mut zu Meinungen und Debatten von seiner Partei gefordert. Gerade in Mittel- und Ostdeutschland habe die CDU Vertrauen verloren "durch die Art und Weise, wie wir debattieren - oder eigentlich besser: zu oft nicht debattieren", sagte der Bundesgesundheitsminister am Mittwoch in Seebach in Thüringen.

Bei dieser Gelegenheit stellten sich die drei aussichtsreichsten Kandidaten für die Nachfolge von Angela Merkel erstmals in einem ostdeutschen Bundesland vor. Dort hätten viele 1989 für Meinungsfreiheit gekämpft, sagte Spahn. Heute dagegen hätten viele "aus politischer Überkorrektheit das Gefühl", sie könnten sich nicht mehr trauen, "das Richtige zu sagen".

Diese "Verzagtheit" in der Debatte mache es Populisten von links und rechts so einfach, sagte Spahn. "Unsere Schwäche in der Debatte ist ihre Stärke." Die Antwort sei "Mut zur Meinung zur Meinungsvielfalt". Zur dritten Regionalkonferenz wurden mehr als 600 Teilnehmer erwartet. Die größten Chancen auf den CDU-Vorsitz werden Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Spahn eingeräumt.