Schwesig stellt sich zur Wiederwahl als SPD-Landeschefin

Schwerin (dpa/mv) - Knapp zwei Jahre nach ihrer überraschenden Rückkehr aus der Bundes- in die Landespolitik stellt sich Manuela Schwesig zur Wiederwahl als SPD-Landesvorsitzende. Auf dem Parteitag heute in Rostock-Warnemünde tritt die 44-Jährige aller Voraussicht nach ohne Gegenkandidaten an. Ihre Wiederwahl gilt als sicher. Im Frühsommer 2017 hatte Schwesig ihr Amt als Bundesfamilienministerin in Berlin aufgegeben, um den damals schwerkranken Erwin Sellering als Partei- und Regierungschef in Mecklenburg-Vorpommern abzulösen. Bei der Wahl zur SPD-Landeschefin hatte sie damals 91 Prozent der Stimmen erhalten.

Zum Auftakt des zweitägigen Parteitags wird neben Schwesig auch die Spitzenkandidatin der Bundes-SPD zur Europawahl, Katarina Barley, zu den 139 Delegierten sprechen und sie auf den Wahlkampf einstimmen. In Mecklenburg-Vorpommern werden am 26. Mai parallel auch die Kreistage, Stadt- und Gemeindevertretungen sowie viele Bürgermeister gewählt.