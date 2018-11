MV-Landeschef warnt vor Richtungsstreit in CDU

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef Vincent Kokert hat mit Blick auf den bevorstehenden Führungswechsel in seiner Partei vor Rechts-Links-Debatten gewarnt. "Ich halte einen Richtungsstreit für deplatziert", sagte Kokert am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin. Das habe schon bei den vorangegangenen Landtagswahlen nichts gebracht, sagte er und verwies auf den Richtungsstreit zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in der Flüchtlingsfrage. "Bei der Hessen-Wahl haben wir etwa zu gleichen Teilen Stimmen an die Grünen und die AfD verloren."

Kokert reagierte damit auf Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), der in der "Süddeutschen Zeitung" angesichts der anstehenden Entscheidung über die Nachfolge von CDU-Chefin Merkel vor einem möglichen Rechtsruck seiner Partei unter neuer Führung gewarnt hatte. "Ich bin überzeugt, dass eine solche Achsenverschiebung falsch wäre", sagte Laschet.