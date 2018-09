Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin/Rostock (dpa/mv) - Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern beklagen eine einseitige Orientierung der Schweriner Landesregierung auf partnerschaftliche Beziehungen zu Russland. Gemessen am Außenhandel seien die Kontakte zu Polen für die Menschen und Unternehmen im Land von wesentlich größerer Bedeutung, erklärte die Grünen-Landesvorsitzende Claudia Schulze am Montag in Schwerin. Daher sei es unverständlich, weshalb mit großem finanziellem Aufwand am 17. Oktober in Rostock erneut ein "Russlandtag" veranstaltet werde. "Wir fordern, dass der Außenhandelsbeziehung mit Polen die ihr gebührende Wertschätzung widerfährt und auch ein "Polentag" organisiert wird", sagte Schulz unter Hinweis auf das größere Handelsvolumen mit Polen, das 2016 doppelt so hoch gewesen sei wie das mit Russland.

Die Grünen bemängeln zudem ein Übergewicht von Wirtschaftsfragen. So lasse die SPD in dem durchaus wichtigen Dialog mit Russland Kritik am Umgang der Staatsführung mit der russischen Opposition und Menschenrechtsorganisationen vermissen. "Wir können nicht die russischen Unternehmen mit offenen Armen empfangen und Menschenrechtlern und Oppositionellen gleichzeitig den Rücken kehren", sagte Co-Landesparteichef Johann-Georg Jaeger.

Doch räumte die Oppositionspartei ein, dass auch mit Polen der politische Dialog geführt werden müsse. Ein Beschneiden von Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz dürfe nirgends hingenommen werden, hieß es. Am Montag war bekannt geworden, dass die EU-Kommission Polen wegen der Zwangspensionierung zahlreicher oberster Richter vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt hat. Das dazu von der Regierungspartei PiS eingeführtes Gesetz verstoße gegen EU-Recht, hieß es zur Begründung.