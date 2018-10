Grüne vor Vorstandswahl: Berger will weibliche Doppelspitze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Bei der Vorstandswahl der Grünen in Mecklenburg-Vorpommern am 20. Oktober in Güstrow kommt es zu einer Kampfabstimmung. Um den Platz in der Doppelspitze, der durch den Rückzug des bisherigen Co-Vorsitzenden Johann-Georg Jaeger frei wird, bewerben sich die frühere Landtagsabgeordnete Ulrike Berger aus Greifswald und der Software-Entwickler Mathias Engling aus Nordwestmecklenburg. "Ich will Frauenpower an der Spitze unserer Partei", sagte Berger am Dienstag in Schwerin. Deshalb konkurriere sie gegen Engling und nicht gegen die zweite Landesparteichefin Claudia Schulz, die aller Voraussicht nach ohne Gegenkandidaten zur Wiederwahl antreten wird. Die Rostocker Agrarökologin steht erst seit Februar 2018 mit an der Spitze der Landespartei.

Die Grünen zählen nach Angaben des Vorstandes in Mecklenburg-Vorpommern rund 700 Mitglieder. Wie Jaeger sagte, will der Landesverband nach dem schwachen Abschneiden zur Landtags- und Bundestagswahl bei den bevorstehenden Kommunalwahlen wieder mehr Wähler für sich gewinnen. "Eine 5 vor dem Komma sollte es schon wieder sein", sagte er. Bei der Landtagswahl 2016 hatten die Grünen mit 4,8 Prozent den Wiedereinzug ins Parlament verpasst.