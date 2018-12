CDU-Landeschef Kokert erfreut über Wahl Kramp-Karrenbauers

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef Vincent Kokert sieht seine Partei nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Bundesvorsitzenden auf gutem Kurs. "Jetzt muss es darum gehen, die Partei zusammenzuschweißen. Das wird uns gelingen: Der Zusammenhalt in der CDU ist groß, die letzten Wochen haben gezeigt, welch gewaltiges Potenzial die CDU hat", sagte Kokert am Freitag am Rande des Bundesparteitages in Hamburg.

Der Wettbewerb um die Parteispitze sei hart gewesen, das Ergebnis knapp. "Ich freue mich, dass Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt ist", sagte Kokert. Er hatte nach eigenen Angaben keine Wahlempfehlung für die anderen 13 Parteitagsdelegierten aus Mecklenburg-Vorpommerns gegeben.

Die bisherige CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer war mit knapp 52 Prozent zur Nachfolgerin von Kanzlerin Angela Merkel als Parteivorsitzende gewählt worden. Sie setzte sich in einer Stichwahl gegen Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz durch. Merkel hatte nach 18 Jahren an der Spitze nicht wieder für das Amt kandidiert.