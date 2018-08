CDU-Debatte um Verhältnis zur Linken Thema auch in MV

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die CDU-interne Debatte um eine Zusammenarbeit mit der Partei Die Linke hat auch in Mecklenburg-Vorpommerns Parteienlandschaft Widerhall gefunden. Die stellvertretende Bundesvorsitzende der Linken und Fraktionschefin im Landtag, Simone Oldenburg, sprach allerdings von einem "reinen Sommertheater". AfD-Nikolaus Kramer wertete die Diskussion als "programmatische Bankrotterklärung" der CDU.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte am Wochenende eine Debatte über eine Zusammenarbeit von CDU und Linken in Ostdeutschland ausgelöst. Er verwies auf die möglicherweise schwierige Regierungsbildung in östlichen Bundesländern und erklärte: "Wenn Wahlergebnisse es nicht hergeben sollten, dass gegen die Linke eine Koalition gebildet wird, muss trotzdem eine handlungsfähige Regierung gebildet werden. Da muss die CDU pragmatisch sein." 2019 finden in Brandenburg, Thüringen und Sachsen Landtagswahl statt.

Führende CDU-Politiker aus Ostdeutschland wandten sich dagegen, Gespräche mit der Linken rundheraus auszuschließen. So warnte Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Chef Vincent Kokert vor einer "Verteufelung" der Linkspartei. Diese werde inzwischen von Menschen geprägt, die dem Land nicht schaden wollten, sagte Kokert der "Rheinischen Post" (Montag). Der Brandenburger CDU-Vorsitzende Ingo Senftleben forderte eine Diskussionskultur, die Gespräche mit Konkurrenten nicht ausschließe.

"Zwischen der CDU und der Linken gibt es im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern kaum Schnittmengen. Das mag in den Kommunen anders aussehen", erklärte Oldenburg, die nicht nur im Schweriner Landtag, sondern auch im Kreistag von Nordwestmecklenburg sitzt. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass die Union auf Kreisebene ein verlässlicherer Partner sei als die SPD.

Im Landtag aber sehe sich die Linke als "einzig wirksame und glaubwürdige demokratische Opposition". Diese habe darauf zu achten, dass die SPD/CDU-Regierung im Interesse des Landes handelt. "Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, die Arbeit der Regierung zu kontrollieren und zu kritisieren und nicht darin, mit ihr zu kuscheln", betonte Oldenburg. Doch zeigte sie sich erfreut darüber, dass die CDU nach Zeiten der Ausgrenzung "zur Einsicht kommt, dass ein vernünftiger und sachorientierter Umgang unter Demokratinnen und Demokraten normal sein sollte".

Nach Meinung des AfD-Politikers Kramer träumt die CDU gleichzeitig von Koalitionen mit der FDP und der Linkspartei. "Wer kein Profil mehr hat, kann es ja überall mal probieren", erklärte Kramer, dessen Partei im September 2016 als zweitstärkste Kraft in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern eingezogen war. Die anderen drei im Parlament vertretenen Parteien hatten aber eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen, SPD und CDU die große Koalition fortgesetzt.

Die CDU-Vorsitzende und Kanzlerin Angela Merkel machte am Montag erneut deutlich, dass sie Bündnissen mit der Linkspartei eine Absage erteilt. "Ich befürworte keine Zusammenarbeit mit der Linken-Partei, und das schon seit vielen Jahren", sagte sie in Berlin. Die Union werde alles dafür tun, dass bei den bevorstehenden Wahlen Regierungen ohne die Linke und ohne die AfD gebildet werden können.

Nach scharfer Kritik aus den eigenen Reihen versicherte Günther später, seine Äußerungen hätten sich auf die konkrete Diskussion in der Union für den Fall bezogen, dass nach einer Landtagswahl keine Mehrheiten gegen Linke und AfD möglich seien. Senftleben hatte schon im April für Aufregung gesorgt, als er in Aussicht stellte, nach der Landtagswahl 2019 Gespräche mit AfD und Linken zu führen. Eine Koalition mit der AfD hatte er dabei aber so gut wie ausgeschlossen. Senftleben versicherte nun, er strebe auch keine Koalition mit den Linken an. "Die Bürger erwarten aber zu Recht, dass die Politik ein Wahlergebnis annimmt und damit umgehen kann", sagte er der "Rheinischen Post".

Kokert nannte die Empörung in der Union über die Äußerungen von Günther und Senftleben ein wenig überzogen. Die Welt sei in Bewegung geraten, man sollte nicht ohne Not Gräben ziehen, sagte er. "Deswegen bin ich dafür, dass man zumindest miteinander redet und einander nicht verteufelt." In Mecklenburg-Vorpommern sei das übrigens gelebte Wirklichkeit. Das Verhältnis zwischen CDU- und Linken-Abgeordneten sei durchweg von gegenseitigem Respekt geprägt. Politische Schnittmengen sehe auch er dennoch kaum.

Der frühere Vorsitzende der Linken im Bundestag, Gregor Gysi, verglich die Debatte mit der Annäherung von SPD und Linken. Genauso habe es seinerzeit in der SPD begonnen, später sei es zu rot-roten Bündnissen in Ostdeutschland gekommen - "und nun bestreitet niemand mehr die Möglichkeit zu einer solchen Koalition auf Bundesebene", sagte er der "Rheinischen Post". In Mecklenburg-Vorpommern war 1998 unter Harald Ringstorff (SPD) die bundesweit erste rot-rote Landesregierung gebildet worden, die acht Jahre lang hielt.