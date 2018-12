BMV Partei-Auflösung: Freie Wähler nehmen Mitglieder auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Greifswald (dpa/mv) - Ein gutes Jahr nach ihrer Gründung hat sich die von früheren AfD-Mitgliedern initiierte Partei Bürger für Mecklenburg-Vorpommern (BMV) wieder aufgelöst. Dies hätten die etwa 20 in der Parteigeschäftsstelle anwesenden Mitglieder mit einer Gegenstimme beschlossen, wie eine Sprecherin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Hintergrund der Auflösung sei, dass sich in den vergangenen Monaten nur 32 Menschen der Partei angeschlossen hätten. Im Herbst 2017 waren vier Landtagsabgeordnete aus der AfD ausgetreten, an der sie mangelnde Distanz zu Gewalt und Rechtsextremismus kritisierten, und hatten die neue Fraktion BMV gebildet.

Bereits vor der Auflösung der BMV hatten die Freien Wähler angeboten, die BMV-Parteimitglieder aufzunehmen. Die Landtagsfraktion trug zuletzt schon den Namen Freie Wähler/BMV. Nach Angaben der Sprecherin haben drei der vier ehemaligen BMV-Abgeordneten einen Aufnahmeantrag gestellt und seien bei den Freien Wählern aufgenommen worden. Der Landeschef der Freien Wähler, Gustav Graf von Westarp, begrüßte deren Entscheidung.