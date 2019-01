Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Auftakt der traditionellen Klausur der Südwest-CDU in Kloster Schöntal (Hohenlohekreis) wird vom parteiinternen Ärger um den Termin für den nächsten Parteitag überschattet. CDU-Generalsekretär Manuel Hagel berichtete am Freitagnachmittag nach einer Sitzung des Präsidiums und des Vorstands im Kloster von zehn Wortmeldungen, in denen alle gefordert hätten, "dass diese Spielchen aufhören von Einzelnen, die versuchen, den Erfolg der CDU Baden-Württemberg zu gefährden, in dem sie persönliche Rachefeldzüge auch anonym führen". Hagel sagte, dass das "eine Art des Brunnenvergiftens ist, wo niemand gewinnt, aber alle verlieren". Die Parteigremien hätten am Freitag festgestellt, dass diese Art und Weise nicht weiter toleriert werde.

Mit dem Parteitag am 3. und 4. Mai will die Südwest-CDU ihre Mitglieder auf den Endspurt für die Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai einstimmen. Landeschef Strobl stellt sich bereits bei diesem Termin zur Wiederwahl für den Landesvorsitz. Kritiker sehen darin eine Vorentscheidung für die Frage um die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2021. Der Termin sei aber mehrfach im Vorstand und Präsidium beraten und bereits im Herbst 2018 beschlossen worden, sagte Strobl am Freitag. Der Beschluss fiel nach CDU-Angaben bereits im Oktober.