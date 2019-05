SPD startet in Saarbrücken bundesweit in den Europawahlkampf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit einem Bürgertreffen in Saarbrücken startet die SPD an diesem Freitag in den Endspurt vor der Europawahl (26. Mai). Zu der Veranstaltung auf dem Tbilisser Platz (16.00 bis 18.00 Uhr) werden neben den Spitzenkandidaten der Partei bei der Europawahl, Katarina Barley und Udo Bullmann, unter anderem auch SPD-Chefin Andrea Nahles und Bundesaußenminister Heiko Maas erwartet. Geplant sind auf dem Platz vor dem Saarbrücker Staatstheater Reden sowie Gespräche an Infoständen.

Barley hatte vor wenigen Tagen den Sozialkurs bekräftigt, auf den die Partei im Wahlkampf setzt. "Die sozialen Themen stehen ganz klar im Vordergrund bei den Menschen", sagte sie. "Wir ziehen in den Europawahlkampf mit dem klaren Ziel, den Wirtschaftsraum Europa zu einem sozialen Europa weiterzuentwickeln." Die EU dürfe nicht nur einen Rettungsschirm für Banken, sondern müsse Schutz für alle Bürger bereithalten. "Unser Hauptgegner in diesem Wahlkampf ist die Union", hatte Generalsekretär Lars Klingbeil am Montag gesagt. Deren Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) sei programmatisch beliebig.

Aus dem Saarland sind an diesem Freitag unter anderem die Saarbrücker Oberbürgermeisterin Charlotte Britz und die Vorsitzende der Saar-SPD, Anke Rehlinger, bei der "Kommt-Zusammen-Tour" dabei. Als weitere Gäste werden Klingbeil sowie Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Juso-Chef Kevin Kühnert erwartet. Die SPD will die Veranstaltung auf den Social-Media-Kanälen der Partei übertragen. Die SPD regiert im Saarland in einer Koalition mit Ministerpräsident Tobias Hans (CDU).