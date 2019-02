Opposition: Saarland wird vom Bund abgehängt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Verärgert hat die Opposition im saarländischen Landtag auf die Nachricht reagiert, dass die Agentur für Cybersicherheit in Leipzig/Halle angesiedelt werden soll. Das Saarland hatte sich Hoffnung darauf gemacht, nachdem es ein solches Projekt bei der Kohlekommission angemeldet hatte. "Deutlicher kann eine Absage der Bundesregierung an das Saarland kaum ausfallen. Wir sind und bleiben abgehängt", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Jochen Flackus, am Montag vor der Landespressekonferenz in Saarbrücken. Die jüngste Meldung, wonach eine neue grenzüberschreitende Batteriefabrik in die Lausitz und nicht ins Saarland komme, sei "der zweite Schlag innerhalb kürzester Zeit."

Die AfD teilte die Kritik, die saarländischen Politiker Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Peter Altmaier (CDU) und Heiko Maas (SPD) täten nicht genug für das Saarland. Dass das Land wieder leer ausgehe, sei "ein ganz klares Versäumnis" der eigenen Regierung und der prominenten Vertreter im Bund, sagte AfD-Fraktionschef Josef Dörr.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Alexander Funk bezeichnete die Aussage, das Saarland werde "abgehängt", als "Quatsch". Er halte zudem nichts davon, eine Ost-West-Diskussion zu führen. Viel wichtiger als die Ansiedlung von Verwaltungsstellen seien die 50 Millionen Euro, die für die inhaltliche Arbeit verteilt würden. "Davon werden wir profitieren, davon bin ich überzeugt, weil wir inhaltlich gut aufgestellt sind", sagte Funk mit Blick auf das Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit (CISPA) und das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI).