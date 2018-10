Ministerpräsident Hans ist neuer CDU-Landesparteichef

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neunkirchen (dpa) - Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans ist neuer Landesparteichef der CDU Saar. Hans erhielt am Freitagabend auf einem Landesparteitag in Neunkirchen 298 von 312 Delegiertenstimmen (95,5 Prozent). Der 40-Jährige folgt damit auf Annegret Kramp-Karrenbauer, die mehr als sieben Jahre an der Spitze des Landesverbandes stand. Die Wahl von Hans galt schon vorab als sicher: Er war im Frühjahr bereits vom Landesausschuss einstimmig dafür nominiert worden.

Nach Kramp-Karrenbauers Wechsel als CDU-Generalsekretärin nach Berlin im Februar hatte Hans bereits ihre Nachfolge im Amt des Ministerpräsidenten angetreten. Vor der Wahl ihres Nachfolgers hatte Kramp-Karrenbauer nun mit Blick auf die Umfragewerte für die Volksparteien zu mehr Mut und Selbstbewusstsein aufgerufen: "Wir haben schon Schlimmeres überstanden und werden auch diese Situation meistern."