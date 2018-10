Kandidatur von Kramp-Karrenbauer stößt auf Zuspruch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Fraktionen von CDU und SPD im Saarland haben die Ankündigung begrüßt, dass die CDU-Generalsekretärin und frühere Saar-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer für den CDU-Parteivorsitz kandidieren will. "Sie hat gezeigt, dass sie Wahlen gewinnen kann und dass sie mutig ist", sagte CDU-Fraktionschef Alexander Funk am Montag in Saarbrücken. Die Saarländerin sei volksnah und habe eine starke Bindekraft in die Gesellschaft hinein. SPD-Fraktionsvize Eugen Roth sagte mit Blick auf die anderen Kandidaten: "Ich glaube, dass sie die verschiedenen Flügel und Positionen vereinen kann, während andere mehr spalten würden."

AfD-Fraktionschef Josef Dörr meinte, mit saarländischen Politikern in Berlin seien "leider schlechte Erfahrungen" gemacht worden. "Der Einzige, der was für uns gebracht hat, war Oskar Lafontaine." Er glaube nicht, dass sich viel verändere, "wenn Kramp-Karrenbauer zu noch größeren Ehren kommt".

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Jochen Flackus, hält vor allem den früheren Unionsfraktions-Vorsitzenden Friedrich Merz für "sehr interessant": "Wenn er Parteivorsitzender wäre, würde die CDU sehr schnell wieder aufholen, weil er die klassische Klientel, die die CDU derzeit dramatisch verliert an die Grünen und die AfD, zurückholen würde."