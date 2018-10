Hans: Kramp-Karrenbauer in Ämtern erfolgreich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sieht in seiner Amtsvorgängerin und jetzigen CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer eine Frau mit vielen Talenten. "Annegret Kramp-Karrenbauer hat bewiesen, dass sie in verschiedensten Rollen erfolgreich sein kann", sagte er der Deutschen Presse-Agentur (dpa) auf die Frage, ob er sich "AKK" auch als Bundeskanzlerin vorstellen könne. "Im Moment brauchen wir sie als sehr erfolgreiche Generalsekretärin, die es versteht, der Partei zuzuhören", sagte Hans.

Kramp-Karrenbauer habe es "in der Vergangenheit immer geschafft, sich auf das zu konzentrieren, was sie gerade tut und das mit vollem und ganzem Herzen zu machen". Er fügte hinzu: "Und das wird sie auch als Generalsekretärin tun. Man bewirbt sich immer durch seine Arbeit in den Ämtern, die man hat. Nicht dadurch, dass man Ämter benennt, die man anstrebt."