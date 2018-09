CDU-Landeschef Strobl ruft zum Kampf gegen die AfD auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rust (dpa/lsw) - Rund acht Monate vor der Europa- und Kommunalwahl hat CDU-Landeschef Thomas Strobl seine Partei zum Kampf gegen die AfD aufgerufen. Wenn die AfD von "Systempartei", "Systempolitik" und "Lügenpresse" spreche, dann seien das Begriffe, die schon der geistige Wegbereiter für den Nationalsozialismus gewesen seien, sagte Strobl am Freitag beim CDU-Landesparteitag in Rust (Ortenaukreis).

Dazu passe, dass AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland die Zeit des Nationalsozialismus als "Vogelschiss" in der deutschen Geschichte bezeichnet hatte. Das seien keine Einzelfälle, sondern das habe Methode und dürfe nicht unwidersprochen bleiben. "Dies lassen wir den Brandstiftern in ihren Biedermannsakkos nicht durchgehen."

Rassismus, Antisemitismus und Gewalt gebe es wieder auf deutschen Straßen - nicht nur in Sachsen. Im Internet gebe es eine Verrohung, die unerträglich sei. "Die Hemmschwelle sinkt immer mehr." Der Zusammenhalt in der Gesellschaft erodiere. "Wir dürfen uns nicht an die Verrohung gewöhnen", mahnte Strobl, der auch CDU-Bundesvize ist.

Die Südwest-CDU will bei einem zweitägigen Parteitag ihre Positionen zur Europa- und Kommunalwahl im Mai 2019 beschließen. Bei der Europawahl 2014 hatte die Südwest-CDU ein Ergebnis von 39,3 Prozent erreicht. Sie schickte fünf Abgeordnete ins EU-Parlament. Da die CDU bei der Landtagswahl 2016 und bei der Bundestagswahl 2017 - auch wegen der neuen Konkurrenz durch die AfD - deutlich Verluste verzeichnen musste, könnte das Ergebnis auch bei den Europa- und Kommunalwahlen im kommenden Jahr schlechter ausfallen als zuvor.