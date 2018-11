Landtagsabgeordneter Santjer führt SPD in Nord-Niedersachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ritterhude (dpa/lni) - Die SPD im Norden Niedersachsens hat einen neuen Bezirksvorsitzenden. Der Cuxhavener Landtagsabgeordnete Uwe Santjer wurde am Samstag in Ritterhude mit 97,1 Prozent zum neuen Bezirkschef gewählt, wie die SPD mitteilte. Santjer löste Petra Tiemann ab, die wie SPD-Bundesgeschäftsführer Lars Klingbeil einen der vier Stellvertreterposten bekam. Santjer rief die mehr als 100 Delegierten nach SPD-Angaben dazu auf, auf die Menschen zuzugehen, um die Partei wieder nach vorne zu bringen. "Wir müssen raus aus den Hinterzimmern und ran an den Frühstückstisch der Menschen", sagte der 53-Jährige, der seit 2013 dem Landtag angehört. In Niedersachsen gibt es die SPD-Bezirke Braunschweig, Hannover, Nord und Weser-Ems.