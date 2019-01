Urban: Poggenburgs Partei keine Konkurrenz für AfD Sachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Riesa (dpa/sn) - Sachsens AfD-Parteichef Jörg Urban sieht in der neuen Partei von André Poggenburg keine ernsthafte Konkurrenz bei der Landtagswahl im Herbst. Die AfD habe die Erfahrung gemacht, dass diese Abspaltungsversuche in der Regel im Nirwana endeten, sagte Urban am Rande des Europa-Parteitages in Riesa am Montag. Auch anderen, weitaus populäreren ehemaligen AfD-Mitgliedern seien eigene Vorhaben nicht gelungen.

Der Ex-Landeschef der AfD in Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, war in der vergangenen Woche ausgetreten und hatte umgehend die Partei Aufbruch deutscher Patrioten (AdP) gegründet. Damit will er unter anderem zur Landtagswahl in Sachsen in diesem Jahr antreten.