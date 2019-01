Mehr als 1000 Menschen bei Protestzug gegen die AfD in Riesa

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Riesa (dpa/sn) - Mehr als 1000 Menschen haben am Samstag in Riesa gegen die AfD demonstriert. Ein Protestzug hatte sich gegen Mittag unter dem Motto "AfD? Adé" vom Bahnhof bis zur Sachsenarena in Bewegung gesetzt. In der Halle hatte die AfD ihre Europawahlversammlung fortgesetzt.

Thema der Debatte unter den rund 400 Delegierten ist auch ein möglicher Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union - der sogenannte Dexit. "Hinter diesem Konstrukt verbirgt sich eine Rückkehr zum Nationalismus und damit die Rückkehr zum Krieg in Europa", sagte Jürgen Kasek, Mitorganisator des Protestzuges. Nach ersten Angaben der Polizei verlief die Demonstration friedlich.