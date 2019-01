AfD bereitet sich in Sachsen auf Europawahl vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Riesa (dpa) - Die Delegierten der AfD treffen sich heute in Riesa (Landkreis Meißen), um ihr Programm für die Europawahl im Mai zu beschließen. Außerdem wollen die Rechtspopulisten weitere Kandidaten wählen. Im November hatten sie die ersten 13 Listenplätze vergeben. Ihr Spitzenkandidat ist Parteichef Jörg Meuthen. Er ist bislang der einzige AfD-Politiker im Europäischen Parlament.

Die Europawahlversammlung in der Sachsenarena soll bis zum Montag dauern. Am ersten Tag wird eine Rede von Co-Parteichef Alexander Gauland erwartet. Ein Bündnis von AfD-Gegnern aus Leipzig will am Samstag nach Riesa fahren, um dort gegen die aus ihrer Sicht "europafeindlichen" Positionen der Partei zu demonstrieren.