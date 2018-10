Roth setzt auf starke Opposition der Grünen im Landtag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Regensburg (dpa/lby) - Grünen-Politikerin Claudia Roth hat ihre Partei zu einer starken Oppositionspolitik im bayerischen Landtag aufgerufen. Angesichts des erfolgreichen Ergebnisses bei der Landtagswahl und nach den gescheiterten Sondierungsgesprächen mit der CSU komme es nun umso mehr auf die Grünen an, sagte die Bundestagsvizepräsidentin am Samstag in Regensburg. Dort kamen knapp eine Woche nach der Landtagswahl - bei der die Grünen mit 17,5 Prozent der Stimmen zweitstärkste Kraft geworden waren - rund 300 Delegierte zu einem außerordentlichen Parteitag zusammen.

Die CSU habe sich mit Koalitionsgesprächen mit den Freien Wählen "für den einfacheren Weg entschieden und macht weiter wie bisher", sagte Roth. Sie ergänzte: "Opposition ist das Grundnahrungsmittel der Demokratie." Die Wahl habe gezeigt: Die Menschen in Bayern wollten eine andere Landwirtschafts- und Verkehrspolitik, eine Energiewende und einen dritten Nationalpark. "Wir machen Druck auf die Regierung", kündigte Roth an.