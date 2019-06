Woidke für zügigen Neuanfang für SPD mit Verantwortung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dp/bb) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) fordert eine zügige personelle Weichenstellung nach dem Rücktritt von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles. "Die SPD kommt jetzt nur durch Zusammenhalt und Gemeinsinn voran. Unsere künftige personelle Spitze und den Weg dorthin werden wir in Ruhe beraten. Aber wir dürfen uns zugleich keine Hängepartie erlauben", warnte der SPD-Landesvorsitzende am Sonntag per Mitteilung. "Es geht jetzt um nichts anderes als die Zukunft der ältesten deutschen Partei." Er sei sich sicher: "So, wie wir schon andere Stürme überstanden haben, wird es uns auch diesmal gelingen, gestärkt daraus hervorzugehen." In Deutschland werde eine starke SPD gebraucht.

Der SPD-Landeschef zollte Nahles für ihren Schritt nach eigenen Worten Hochachtung und Anerkennung. "Andrea Nahles zieht die notwendigen persönlichen Schritte aus der vertrackten heutigen Situation der SPD", teilte Woidke mit. "Sie will den Weg ehrlich freimachen." Mit Nahles sei es gelungen, in der großen Koalition starke und für die Gesellschaft wichtige Themen zu setzen, sagte Woidke und nannte Grundrente, das sogenannte Gute-Kita-Gesetz sowie Arbeit für Langzeitarbeitslose als Beispiele. Nach den Verlusten bei Europa- und Kommunalwahlen hatte Nahles am Sonntag ihren Rücktritt als Partei- und Bundestagsfraktionschefin angekündigt.