Potsdam (dpa/bb) - Die Linken-Politikerin Susanna Karawanskij soll neue Gesundheitsministerin in Brandenburg werden. Entsprechende Informationen der "Märkischen Allgemeinen" wurden der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag bestätigt. Der Landesvorstand der Partei will an diesem Freitag über die Personalie entscheiden.