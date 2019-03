SPD-Eklat: Woidke legt Europakandidat Rücktritt nahe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brandenburg/Havel (dpa/bb) - Der Europakandidat der SPD Brandenburg, Simon Vaut, soll seine Partei über seinen Wohnsitz getäuscht haben. Anders als angegeben, soll Vaut nicht in Brandenburg/Havel leben, sondern in Berlin. Das hatte der Sender "SKB TV" am Montagabend berichtet. Der Landesverband bestätigte dies auf Nachfrage am Dienstagmorgen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) rückte am Dienstagmorgen von Vaut ab: "Ich bin persönlich enttäuscht", sagte er in Potsdam. "Wenn die Vorwürfe zutreffend sind, wovon ich zum jetzigen Moment ausgehen muss, dann erwarte ich, sollte er ein Mandat erreichen, auf dieses Mandat verzichtet."