Platzeck: Schönbohm war überzeugter Brandenburger

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs früherer Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) hat die Verdienste des gestorbenen ehemaligen Innenministers Jörg Schönbohm (CDU) gewürdigt. "Jörg Schönbohm war ein knorriger, aber klarer Konservativer, in der Zusammenarbeit bei allen politischen Unterschieden immer fair", erklärte Platzeck am Freitag nach Angaben der Brandenburger Staatskanzlei in Potsdam. Schönbohm sei "vor allem ein überzeugter Brandenburger" gewesen. Der CDU-Politiker war in der Nacht zum Freitag mit 81 Jahren gestorben. Platzeck und Schönbohm wurden 2002 nach dem Rücktritt von Manfred Stolpe Regierungspartner.