Linkspartei will Freitag über Golze-Nachfolge entscheiden

Potsdam (dpa/bb) - Die Linkspartei will an diesem Freitag über die Nachfolge für die zurückgetretene Gesundheitsministerin Diana Golze entscheiden. Nach einer Sitzung des Landesvorstandes werde es am Abend eine Pressekonferenz geben, teilte Linken-Co-Vorsitzende Anja Mayer am Donnerstag auf Anfrage mit.

Golze war zurückgetreten, nachdem die ihr unterstellten Behörden im Arzneimittelskandal nicht frühzeitig gegen das Unternehmen Lunapharm eingeschritten waren. Sie blieb aber an der Spitze der Landespartei als zweite Co-Vorsitzende.

In der rot-roten Koalition von SPD und Linkspartei in Potsdam hatte Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) deutlich gemacht, dass die Linke über die Nachbesetzung entscheiden könne. Zuvor war spekuliert worden, dass das Gesundheits- und Sozialressort wieder in die Hände der SPD geht.

Für kommende Woche Mittwoch hat der Landtag in Potsdam bereits die Vereidigung von zwei neuen Minister anberaumt. Neben dem Nachfolger oder der Nachfolgerin von Golze soll der bisherige Präsident der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg, Jörg Steinbach (parteilos), als neuer Wirtschaftsminister vereidigt worden. Der bisherige Chef des Wirtschaftsressorts, Albrecht Gerber (SPD), hatte aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt.