CDU: Wahlprogramm der SPD ist realitätsfern

Potsdam (dpa/bb) - Der Entwurf des Wahlprogramms der märkischen SPD zur Landtagswahl am 1. September zeigt aus Sicht der CDU Realitätsferne. Es sei das Programm einer unglaubwürdigen Partei, die dem Land nichts mehr zu bieten habe, betonte CDU-Generalsekretär Steeven Bretz am Sonntag in einer Mitteilung. Wer immer das eine sage, aber das andere tue, könne getrost abgewählt werden.

Die Linkspartei, seit zehn Jahren in einer Koalition mit der SPD begrüßte in einer Mitteilung grundsätzlich die SPD-Vorschläge. Sie ermöglichten endlich eine wirksame Debatte über den Sozialstaat in Brandenburg, betonten die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl, Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter. Der SPD-Landesvorstand hatte am Samstag den Entwurf eines Wahlprogramms vorgelegt. Es soll am 11. Mai auf einem Landesparteitag beschlossen werden.