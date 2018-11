Freier Horizont: mit offenen Listen bei Kommunalwahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Die Partei Freier Horizont will bei der Kommunalwahl im Mai mit offenen Listen antreten. Damit will die Kleinpartei nach eigenen Angaben der Polarisierung in der Gesellschaft entgegenwirken. Engagierte Bürger seien eingeladen, sich so in kommunalpolitische Entscheidungen einzubringen, erklärte sie am Montag. Eine Parteimitgliedschaft sei dafür nicht nötig. Kandidaten wolle die Partei vor und nach der Wahl mit einer Telefonhotline beraten. Thematisch könne es neben dem Parteithema Windkraftgegnerschaft auch um negative Auswirkungen der industriellen Landwirtschaft, Massentourismus, Wohnungsnot oder Pflegenotstand gehen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD und der AfD-Abspaltung BMV lehne der Freie Horizont ab. Bei der Landtagswahl 2016 hatte die Partei 0,8 Prozent der Stimmen erhalten.