Söder nennt Diskussion um Indianer-Kostüme Quatsch

Passau/Hamburg (dpa/lno) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die Bemühungen einer Hamburger Kita um politisch korrekte Faschingsfeiern als Quatsch abgetan. "Deutschland neigt ja zu vielen Diskussionen", sagte der CSU-Chef beim politischen Aschermittwoch in Passau und verwies auf das Thema Diesel-Abgase und die in einer Hamburger Kita unerwünschten Indianerkostüme. "Liebe Freunde, wenn die Welt wüsste, über welchen Quatsch wir streiten, hätte sie keine Angst und keinen Respekt vor uns", sagte er.

Die Leitung einer städtischen Kindertagesstätte in Hamburg-Ottensen hatte in diesem Jahr Indianerkostüme zur Faschingszeit für unerwünscht erklärt und damit für Schlagzeilen gesorgt. "Wir achten im Kitaalltag sehr auf eine kultursensible, diskriminierungsfreie und vorurteilsbewusste Erziehung", hieß es in einem Schreiben an die Eltern. Zugleich wurde um Verkleidungen gebeten, die keine Stereotype bedienen.