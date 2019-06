SPD-Nachwuchs hat neue Spitze: Keine Empfehlung für Vorsitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Der SPD-Nachwuchs in Niedersachsen hat eine neue Spitze: Johanna Kuipers (18) aus Verden/Aller und Jakob Blankenburg (21) aus Bienenbüttel im Kreis Uelzen bilden das neue Führungsduo der Jusos. Die Schülerin und der Politikstudent wurden bei einer Landeskonferenz in Osnabrück gewählt, wie die Jusos am Sonntag mitteilten. Blankenburg wurde im Amt bestätigt, er ist seit 2017 an der Spitze, Kuipers stieß neu dazu, sie löst Amy Selbig ab.

In der Debatte um die Führung der Partei auf Bundesebene will sich der SPD-Nachwuchs in Niedersachsen derzeit nicht positionieren. "Wichtig ist, dass sich die Mitglieder selbst ein Bild machen, wem sie ihr Vertrauen schenken wollen", sagte Blankenburg der Nachrichtenagentur dpa. Juso-Bundeschef Kevin Kühnert müsse selbst entscheiden, ob er antreten wolle.

An der Versammlung der Jusos in Osnabrück nahm auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius teil - zur Ernsthaftigkeit seiner Ambitionen auf den Parteivorsitz äußerte er sich beim SPD-Nachwuchs aber nicht. Der "Welt am Sonntag" sagte Pistorius auf die Frage nach der Eignung von Kühnert und der Vorsitzenden der SPD-Grundwertekommission, Gesine Schwan, für das Amt: "Wenn es die einzigen Bewerber wären, würde ich mir überlegen, auch anzutreten." Wenn aber überhaupt, wolle er "im Tandem" für eine Doppelspitze antreten.

Die Jusos in Niedersachsen haben derzeit rund 7000 Mitglieder, die Zahlen sind nach Angaben der Führungsspitze relativ stabil.