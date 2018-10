Niedersachsen-AfD entscheidet über neue Satzung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die niedersächsische AfD will heute bei einem Parteitag in Oldenburg über eine neue Satzung entscheiden. Zu der zweitägigen Veranstaltung werden bis zu 300 Mitglieder erwartet. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass künftig Mitglieder im Landesvorstand sowie die Vorsitzenden von Kreisverbänden nicht mehr Beschäftigte eines Landtags- oder Bundestagsabgeordneten sein dürfen. "Wir wollen verhindern, dass sich die Abgeordneten auf diesem Weg eine Machtbasis schaffen können", sagte Vize-Landeschef Siegfried Reichert zur Begründung.

Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa im Auftrag der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zufolge ist die Zustimmung zur AfD in Niedersachsen im Vergleich zur Landtagswahl im Oktober 2017 gestiegen. Demnach können sich derzeit 11 Prozent der Befragten vorstellen, AfD zu wählen. Bei der Landtagswahl erhielt die Partei 6,2 Prozent und zog erstmals in das Parlament ein.

Gegen den AfD-Parteitag haben mehrere Organisationen Proteste angekündigt. Das Bündnis "Keinen Schritt zurück" hat zu einem Marsch in der Innenstadt aufgerufen. Gerechnet wird mit bis zu 2500 Teilnehmern. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) will am Samstag mit einer Kundgebung protestieren.