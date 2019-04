Landgasthof kündigt Mietvertrag für AfD-Landesparteitag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenbüttel/Berlin (dpa/lno) - Der AfD-Landesparteitag kann am Wochenende nicht wie geplant in Oldenbüttel im Landkreis Rendsburg-Eckernförde stattfinden. Eine Mitarbeiterin des Landgasthofes Gosch bestätigte am Donnerstag, der Betreiber habe den Mietvertrag mit der AfD gekündigt. Zuvor hatte NDR 1 Welle Nord berichtet. Nach Bekanntwerden des Veranstaltungsortes habe er mehrere Anrufe von Unbekannten gehabt, die auf ihn eingewirkt hätten, die Raummiete zu kündigen, zitierte NDR 1 Welle Nord den Gastwirt. Er wolle bewusst nicht von Drohungen sprechen, habe die Situation aber als beunruhigend empfunden.

Der die Amtsgeschäfte zurzeit führende stellvertretende AfD-Landeschef, der Bundestagsabgeordnete Bruno Hollnagel, war am Donnerstagmorgen in Berlin für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Hollnagel hatte NDR 1 Welle Nord die eingegangene Kündigung des Mietvertrages bestätigt. Der Vorstand prüfe jetzt juristische Schritte.

Hollnagel geht laut NDR 1 Welle Nord aber nicht davon aus, dass der Parteitag am kommenden Wochenende noch stattfinden kann. Es gebe derzeit keinen alternativen Veranstaltungsort, sagte der Politiker.

Die AfD wollte in Oldenbüttel eine neue Parteispitze und die Nachfolge für die ehemalige Vorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein wählen. Der AfD-Bundesvorstand hatte ihr die Ausübung ihres Amtes untersagt und ein Parteiausschlussverfahren initiiert. Sayn-Wittgenstein hatte für einen rechtsextremen Verein, der inzwischen auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht, geworben.