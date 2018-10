SPD Rheinland-Pfalz nominiert Neuser für die Europawahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ochtendung (dpa/lrs) - Die SPD Rheinland-Pfalz bereitet sich auf die Europawahl im Mai kommenden Jahres vor und geht mit Norbert Neuser ins Rennen. Die Landesvertreterversammlung nominierte den 69-Jährigen am Samstag in Ochtendung im Kreis Mayen-Koblenz. Der Europaabgeordnete erhielt 97 der 186 abgegebenen Stimmen und damit 52,2 Prozent Zustimmung. Gegen ihn trat Lisa Wüchner aus Limburgerhof an, die auf 88 Stimmen (47,3 Prozent) kam. Sie landete dann auf Listenplatz drei, auf Platz wählten die Delegierten Corinne Herbst aus Mainz.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer und SPD-Chefin Andrea Nahles forderten ihre Partei zu einem engagierten Wahlkampf auf. "Unser Bundesland ist nicht denkbar ohne Europa", sagte Dreyer. Europa sei ein Gebot der Vernunft, aber auch eine Herzenssache. Die Parteimitglieder rief Nahles dazu auf, für Europa so aktiv zu werden wie für eine Landtagswahl.