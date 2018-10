SPD Rheinland-Pfalz nominiert Kandidaten für die Europawahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ochtendung (dpa/lrs) - Die SPD Rheinland-Pfalz nominiert ihre Kandidaten für die Europawahl im Mai 2019. Bei der Landesvertreterversammlung bahnt sich heute in Ochtendung im Kreis Mayen-Koblenz eine Kampfkandidatur an: Der Landesvorstand hat vorgeschlagen, dass der Europaabgeordnete Norbert Neuser auf Platz eins der Landesliste kandidieren soll. Die SPD Pfalz mit ihrem Vorsitzenden Alexander Schweitzer will Lisa Wüchner aus Limburgerhof für den ersten Platz nominieren, während der Landesvorstand sie auf Platz drei nach Corinne Herbst aus Mainz setzen möchte. Darüber hatte die Zeitung "Die Rheinpfalz" zuvor berichtet.

In Ochtendung werden SPD-Chefin Andrea Nahles, die designierte Europa-Spitzenkandidatin Katarina Barley und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erwartet. Die Sozialdemokraten sind im Umfragetief. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD laut ARD-"Deutschlandtrend" und ZDF-"Politbarometer" nur auf 14 Prozent - das ist der schlechteste Wert, der in beiden Umfragen jemals ermittelt wurde.