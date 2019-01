Schwesig will Mauerfall-Jubiläum mit Volksfesten feiern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat vorgeschlagen, den 30. Jahrestag des Mauerfalls im Herbst mit Volksfesten entlang der früheren innerdeutschen Grenze zu feiern. "Millionen Deutsche in Ost und West erinnerten sich "an dieses einzigartige Glücksgefühl, als die Grenzen plötzlich offen waren und wie es war, das erste Mal mit dem Trabi in den Westen zu fahren", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). Die friedliche Revolution von 1989 sei ein Geschenk, "das wir gerade in diesem Jahr mit Stolz feiern sollten". Größere Feiern am 9. November würden auch nicht den 3. Oktober in den Schatten stellen. Dann werde wie gehabt bundesweit mit einem Festakt an die Einheit erinnert.

Im brandenburgischen Schwante treffen sich derzeit die Spitzen der SPD in Ostdeutschland. Am Samstag sollten dabei die kommenden Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im Fokus stehen - der SPD drohen herbe Verluste. In Schwante war vor knapp 30 Jahren die Sozialdemokratische Partei in der DDR (SDP) gegründet worden.