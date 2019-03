Kramp-Karrenbauer kommt zu Fischessen in Nürnberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer spricht heute beim Heimatverband von CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder in Nürnberg. "Es ist die erste Rede einer CDU-Vorsitzenden beim politischen Fischessen bei uns in Nürnberg und einer der ersten Auftritte von Kramp-Karrenbauer in Bayern", sagte der CSU-Bezirksvorsitzende Michael Frieser. Auch Söder habe sein Kommen zu der Traditionsveranstaltung zugesagt. "Das ist ein starkes Zeichen der konstruktiven Zusammenarbeit in der Union und speziell der beiden Parteivorsitzenden", sagte er.

Beim politischen Fischessen werde - wie bei bayerischen Aschermittwochsveranstaltungen üblich - Klartext gesprochen. Er hoffe auch, dass der Besuch von Kramp-Karrenbauer für ein neues Miteinander der Unionsparteien stehen werde, fügte der Bezirkschef hinzu.