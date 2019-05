Grüne starten mit kleinem Parteitag heiße Wahlkampfphase

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Die bayerischen Grünen läuten heute die heiße Phase des Europawahlkampfes ein. Auf einem kleinen Parteitag in Nürnberg wollen sie für die Wahl am 26. Mai trommeln. Redner sind die Landesvorsitzenden Sigi Hagl und Eike Hallitzky, die Landtagsfraktionschefs Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth und die bayerische Spitzenkandidatin Henrike Hahn. In zwei Europawahl-Umfragen, die diese Woche publik wurden, lagen die Grünen in Bayern bei 18 Prozent.