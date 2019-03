Serpil Midyatli neue Vorsitzende der Schleswig-Holstein-SPD

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Norderstedt (dpa) - Die SPD in Schleswig-Holstein wird künftig von der Landtagsabgeordneten Serpil Midyatli geführt. Am Samstag wählten die Delegierten des Landesparteitags in Norderstedt die 43-Jährige zur Nachfolgerin des langjährigen Vorsitzenden Ralf Stegner. Midyatli ist die erste Frau an der Spitze der Landes-SPD. Stegner hatte nach zwölf Jahren Amtszeit nicht mehr kandidiert. Die 43-jährige gebürtige Kielerin war die einzige Kandidatin. Sie erhielt 191 von 212 abgegebenen Stimmen. Das entspricht einer Zustimmung von 90,09 Prozent.

12 Delegierte stimmten gegen Midyatli. Es gab 9 Enthaltungen. Midyatli hat sich bisher vor allem für sozialpolitische Themen wie Kitas, Integration und einen humanitären Umgang mit Flüchtlingen engagiert.