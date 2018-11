Junge Union Rheinland-Pfalz wählt neue Spitze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - Der CDU-Nachwuchs in Rheinland-Pfalz wählt einen neuen Landeschef. Für die Nachfolge an der Spitze der Jungen Union (JU) bewerben sich Jens Münster, Kreisvorsitzender in Cochem-Zell, und Marc Philipp Janson, Mitglied des JU-Deutschlandrats. Beim Landestag heute in Neustadt kandidiert der Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger nicht mehr für den Vorsitz. Seit 2010 leitete er die CDU-Jugendorganisation. In Neustadt werden auch CDU-Vizechefin Julia Klöckner und der JU-Vorsitzende Paul Ziemiak erwartet. Klöckner hatte erklärt, sie wolle nicht Angela Merkel als Parteichefin folgen. Der Landestag der JU steht unter dem Motto "Stadt. Land. Leben."