Nord-FDP betont europafreundlichen Kurs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumünster (dpa/lno) - Die schleswig-holsteinische FDP hat ihren proeuropäischen Kurs bekräftigt. "Europa war und ist eine nie dagewesene Erfolgsgeschichte", sagte der Landesvorsitzende Heiner Garg am Sonnabend in Neumünster vor der Nominierung eines Spitzenkandidaten zur Europawahl im Mai nächsten Jahres. Diese sei die wichtigste zu einem EU-Parlament in der Geschichte.

Europas Errungenschaften seien nicht selbstverständlich, sagte Garg. Europagegner wollten zunehmend das EU-Parlament erobern, um das Friedens- und Freiheitsprojekt Europa zu zerstören. Dagegen gelte es, Europa wieder zu einem Hoffnungs- und Zukunftsprojekt zu machen, neue Begeisterung für Europa zu entfachen. Europa müsse als Kontinent des Friedens, der Freiheit und der Demokratie gestärkt werden. Für die Nominierung zum Spitzenkandidaten für die EU-Wahl hat der Landesvorstand den 28 Jahre alten Juristen Helmar Krane aus Bad Bramstedt vorgeschlagen.