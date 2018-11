28-Jähriger wird Spitzenkandidat der Nord-FDP für EU-Wahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumünster (dpa/lno) - Der 28 Jahre alte Jurist Helmer Krane aus Bad Bramstedt soll für die schleswig-holsteinische FDP den Einzug in das Europäische Parlament schaffen. Die Landesvertreterversammlung nominierte Krane am Sonnabend in Neumünster als Spitzenkandidaten für die Bundesliste der Partei, die Ende Januar in Berlin aufgestellt wird. Die Nord-FDP hofft, den 28-Jährigen auf einen einstelligen Listenplatz zu bekommen. Dann hätte er eine Chance auf einen Sitz im EU-Parlament. Krane setzte sich in Neumünster klar gegen vier Konkurrenten durch.