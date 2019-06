Mietpreisdeckel und Kita-Gebühren: SPD-Landesparteitag 2019

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neukieritzsch (dpa/sn) - Die SPD will sich für einen Mietpreisdeckel in den Großstädten Dresden und Leipzig einsetzen. Er sieht vor, dass in diesen Metropolen die Mieten über mehrere Jahre nicht erhöht werden dürfen. Dieser Änderungsantrag, dem die 140 Delegierten zustimmten, zählt zum Regierungsprogramm der Partei, über das am Samstag auf einem Sonderparteitag in Neukieritzsch bei Leipzig beraten wurde. Auch eine schrittweise Abschaffung der Kita-Gebühren, das längere gemeinsame Lernen in der Gemeinschaftsschule und eine Stärkung der Tarifbindung gehören zum Programm.

Zum Auftakt hat Sachsens SPD-Vorsitzender Martin Dulig wiederholt eine Erneuerung der Partei angemahnt. "Eine alte, (sich) mit sich selbst beschäftigende Partei wird nicht gebraucht, um die Fragen der Zeit zu beantworten", sagte er am Samstag zum Auftakt des Parteitages. Der Begriff "Volkspartei" falle aus der Zeit, die SPD müsse zu einer Gesellschaftspartei werden, die die Veränderungen und die sich daraus ergebenden Herausforderungen für den Einzelnen aufgreift.

"Wir haben 2014 in einem Kraftakt (...) 12,4 Prozent geholt. Das Ergebnis mindestens zu halten und wenn möglich sogar zu verbessern, ist unsere Aufgabe", so Dulig. In den jüngsten Umfragen kam die Partei auf sieben bis acht Prozent, die CDU auf 24 Prozent. Für eine schwarz-rote Regierung würde es demnach nicht mehr reichen. Landtagswahlen sind in Sachsen am 1. September.