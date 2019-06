Landesparteitag der SPD verabschiedet Regierungsprogramm

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neukieritzsch (dpa/sn) - Die SPD Sachsens will heute das Regierungsprogramm für die Landtagswahl 2019 beschließen. Dazu kommen auf einem außerordentlichen Parteitag in Neukieritzsch (Landkreis Sachsen) 140 Delegierte zusammen. In ihrem Programmentwurf bekennen sich die Sozialdemokraten unter anderem zu einer schrittweisen Abschaffung der Kita-Gebühren, dem längeren gemeinsamen Lernen in der Gemeinschaftsschule, einem Pflegetarifvertrag sowie einer Stärkung der Tarifbindung. Auch die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs sowie bezahlbare Mieten in den Großstädten stehen im Programm.

Umfragen sahen die SPD in Sachsen zuletzt zwischen sieben und acht Prozent, die CDU bei 24 Prozent. Für eine schwarz-rote Regierung würde es demnach nicht mehr reichen.