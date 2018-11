Freidemokraten wollen ab 2019 in Sachsen mitregieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die sächsische FDP will im kommenden Jahr wieder in die Regierungsverantwortung. "Wir kämpfen nicht nur darum, in den Landtag mit einem starken Ergebnis einzuziehen. Wir wollen unseren Freistaat wieder mitgestalten", sagte der FDP-Landesvorsitzende Holger Zastrow auf dem Landesparteitag am Samstag in Neukieritzsch bei Leipzig. Die aktuelle sächsische Staatsregierung kritisierte er als "behäbig und reaktiv". CDU und SPD in Sachsen hätten weder einen Plan, noch eine Vision, noch wirklich neue Ideen für die Zukunft Sachsens.

Bei der Landtagswahl 2014 hatte die FDP nur 3,8 Prozent erreicht und hatte das Parlament verlassen müssen. Am 1. September 2019 wird in Sachsen der neue Landtag gewählt.