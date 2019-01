Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Der CSU-Parteitag in München hat Horst Seehofer zum Ehrenvorsitzenden der Partei ernannt. Direkt nach der Wahl seines Nachfolgers Markus Söder zum Parteichef stimmten die knapp 900 Delegierten am Samstag beim CSU-Parteitag in München bei sehr wenigen Gegenstimmen dafür, Seehofer neben den früheren Vorsitzenden Theo Waigel und Edmund Stoiber zum Ehrenvorsitzenden zu machen.