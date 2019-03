Volksbegehren Pflegenotstand geht in nächste Phase

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Die Initiatoren des Volksbegehrens "Stoppt den Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern" haben ihre Unterschriftenliste beim Innenministerium eingereicht. Mehr als 100 000 Bürger hatten sich eingetragen – nötig gewesen wären 25 000 Unterstützer. Die enorme Resonanz zeige, dass das Thema "den Menschen in Bayern wirklich unter den Nägeln brennt", sagte Harald Weinberg (Die Linke), der Beauftragte des Volksbegehrens, am Freitag in München.

Die Initiatoren - ein Bündnis aus Politikern, Pflegern, Ärzten und Juristen - fordern unter anderem mehr Pflegepersonal. Es soll gesetzlich durch einen festen Personal-Patienten-Schlüssel festgelegt werden. Ziel ist es, die Qualität der Patientenversorgung zu verbessern und Pflegekräfte zu entlasten. Das Innenministerium hat nun sechs Wochen Zeit, die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulassung des Volksbegehrens zu prüfen.